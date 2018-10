East Africa Metals: Das Warten geht weiter

Die Aktionäre von East Africa Metals warten in diesen Tagen sehnsüchtig auf neue Signale. Das Unternehmen selbst äußerte sich in den letzten Tagen nicht zu den weiteren Planungen der aussichtsreichen Projekte. Wie in der Branche üblich, sorgen diese Verzögerungen für Nervosität auf der Seite der Anleger. Diese erhoffen sich seit längerer Zeit eine neue Kursrallye.

Ein Beitrag von Robert Sasse.