East Africa Metals: Seitwärtstrend ohne Impulse

Die Aktionäre von East Africa Metals warten noch immer auf den lang ersehnten Ausbruch ihres Papiers. Doch auch am Donnerstag steckte die Aktie in einer Seitwärtsbewegung fest, die sie bereits seit Tagen in der Lethargie versinken lässt. Erst gegen Mittag konnte sich an den europäischen Börsen ein leichtes Plus von 0,9 Prozent herausbilden, welches die Aktie auf 0,1110 Euro führte.

Ein Beitrag von Robert Sasse.