East Africa Metals: Ende einer schwachen Handelswoche

Am Donnerstag erhielt die East Africa Metals Aktie erneut einen deutlichen Schub. Mit der neuen Unterstützung notierte sie am Abend bei 0,1430 Euro. Noch immer sind die Anleger jedoch nicht vor den starken Schwankungen sicher, welche das Wertpapier schon in den vergangenen Wochen immer wieder in starke Bewegung versetzten. Zumindest die Charttechnik erkennt nach wie vor ein großes Potenzial hinter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.