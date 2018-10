East Africa Metals: Der Abwärtstrend hält inne

Ein handfester Sinkflug dominierte in der letzten Zeit die Aktie von East Africa Metals. Lange Zeit sah es nicht so aus, als könnten die verbliebenen Aktionäre auf ein Ende dieses Trends hoffen. Am Donnerstag sendete die Aktie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein positives Signal aus. Der Kurs stieg bis zum Nachmittag um 1,66 Prozent und notierte zuletzt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.