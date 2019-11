EastGroup Properties Inc.: Was jetzt?

Der Kurs der Aktie EastGroup Properties Inc. steht am 02.11.2019, 14:19 Uhr bei 133.64 USD.

Unser Analystenteam hat EastGroup Properties Inc. auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der EastGroup Properties Inc. ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die EastGroup Properties Inc.-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,04, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,3, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die EastGroup Properties Inc.-Aktie beträgt dieser aktuell 116,21 USD. Der letzte Schlusskurs (133,71 USD) liegt damit deutlich darüber (+15,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält EastGroup Properties Inc. somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (126,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,52 Prozent), somit erhält die EastGroup Properties Inc.-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird EastGroup Properties Inc. auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über EastGroup Properties Inc. wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält EastGroup Properties Inc. auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.