EastGroup Properties Inc.: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie EastGroup Properties Inc. stehen per 08.11.2019, 12:40 Uhr 130.99 USD zu Buche.

Wie EastGroup Properties Inc. derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der EastGroup Properties Inc.-RSI ist mit einer Ausprägung von 68,8 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 37,4, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet EastGroup Properties Inc. niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 1,97 Prozentpunkte (2,24 % gegenüber 4,21 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die EastGroup Properties Inc.-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EastGroup Properties Inc. vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 108,41 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (130,99 USD) ausgehend um -17,24 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält EastGroup Properties Inc. von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

