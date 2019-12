EastGroup Properties Inc.: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Für die Aktie EastGroup Properties Inc. stehen per 30.12.2019, 23:12 Uhr 132.02 USD zu Buche.

Wie EastGroup Properties Inc. derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der EastGroup Properties Inc. wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EastGroup Properties Inc. vor. Das Kursziel für die Aktie der EastGroup Properties Inc. liegt im Mittel wiederum bei 112,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 131,39 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -14,38 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der EastGroup Properties Inc. insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt EastGroup Properties Inc. damit 46,55 Prozent über dem Durchschnitt (5,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 5,03 Prozent. EastGroup Properties Inc. liegt aktuell 46,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von EastGroup Properties Inc. investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,29 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,93 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.