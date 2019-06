EastGroup Properties: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie EastGroup Properties wird an der heimatlichen Börse New York am 23.06.2019, 11:56 Uhr, ein Kurs von 116,55 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir EastGroup Properties einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob EastGroup Properties jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für EastGroup Properties beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,47 Prozent und liegt mit 0,4 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,87) für diese Aktie. EastGroup Properties bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei EastGroup Properties in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die EastGroup Properties 1 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das EastGroup Properties-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 116,6 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -14,37 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 99,85 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".