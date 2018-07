Earthstone Energy: Kann das wirklich sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Earthstone Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 9,49 USD.Unsere Analysten haben Earthstone Energy nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Earthstone Energy-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,11 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (9,49 USD) ausgehend um 48,69 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Earthstone Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

