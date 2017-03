Earth Hour: Elektrogeräte im Stand-by kosten knapp 440.000 Euro pro Stunde (FOTO)

München (ots) -- Privathaushalte verbrauchen ca. 13 Milliarden kWh p. a. fürGeräte im Stand-by-Modus- Earth Hour: Elektrogeräte abschalten und CO2-EmissionenreduzierenElektrogeräte im Stand-by bringen Verbrauchern wenig Nutzen,verursachen aber hohe Kosten. In jeder Stunde verbrauchen deutschePrivathaushalte rund 1,5 Millionen kWh für Elektronik im Ruhemodus.Das entspricht Kosten von knapp 440.000 Euro pro Stunde oder demJahresverbrauch von 300 Vierpersonenhaushalten.1)Pro Jahr verbrauchen Deutsche etwa 13 Milliarden kWh Strom, umihre Elektrogeräte im Stand-by-Modus zu betreiben. Das ist mehr alsein mittleres Kernkraftwerk jährlich an Strom erzeugt.2) EntstehendeKosten: rund 3,8 Milliarden Euro.Beitrag zur Earth Hour: nicht verwendete Elektrogeräte konsequentausschaltenZur Earth Hour am Samstag, dem 25. März, schalten viele Städteweltweit für eine Stunde die Beleuchtung von öffentlichen Gebäudenaus, um auf den Klimawandel hinzuweisen.3) Verbraucher können sich ander Aktion beteiligen, indem sie nicht verwendete Elektrogeräte, wieFernseher, Ladekabel oder Mikrowellen vom Stromnetz trennen. Dasspart nicht nur Geld, sondern hilft auch CO2-Emissionen zureduzieren. Mit dem CHECK24-Stromverbrauchsrechner bestimmenVerbraucher, wie viel sie für den Betrieb ihrer Geräte ausgeben.1) Annahmen für die Rechnung: Privathaushalte in Deutschlandbenötigen pro Jahr 132 Mrd. kWh Strom (http://ots.de/olHwX; abgerufenam 20.03.2017). Im Schnitt fallen zehn Prozent desHaushaltsstromverbrauchs auf den Betrieb von Elektrogeräten imStand-by (http://ots.de/uJPPL; abgerufen am 20.03.2017). DieKilowattstunde Strom kostet aktuell durchschnittlich 29,61 Cent(http://ots.de/omRYj; abgerufen am 21.03.2017).2) http://ots.de/MGaEU [abgerufen am 20.03.2017]3) www.wwf.de/earthhour/ [abgerufen am 20.03.2017]Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell