Earth Hour 2017: Santander beteiligt sich an globaler Aktion für Klimaschutz

Mönchengladbach (ots) - Santander beteiligt sich auch in diesemJahr wieder an der globalen Klimaschutzaktion "Earth Hour". Im Rahmendieser Aktion schalteten am 25. März um 20.30 Uhr mitteleuropäischerZeit Städte und Gemeinden, Unternehmen sowie Privathaushalte weltweitdie Lichter im Sinne des Klimaschutzes für 60 Minuten aus. So auchSantander - nicht nur in der deutschen Unternehmenszentrale derSantander Consumer Bank AG in Mönchengladbach, sondern auch an vielenanderen Standorten der Bank rund um den Globus."Santander setzt sich schon seit Langem für das Prinzip derNachhaltigkeit ein", begründet Anke Wolff, Unternehmenssprecherin derSantander Consumer Bank. Dieses Engagement ist der Grund für diePlatzierung von Banco Santander unter den zehn besten Banken der Weltin der aktuellen Wertung des Dow Jones Sustainability Index (DJSI)."Das Thema betrifft uns alle, ob als Unternehmen oder alsPrivatperson. Daher möchten wir mithelfen, ein Zeichen für denSchutz von Umwelt und Klima zu setzen", so Anke Wolff weiter.Ziel der im Jahr 2007 erstmalig vom World Wide Fund For Nature(WWF) ins Leben gerufenen Klimaschutzaktion ist es, auf einenbewussteren Umgang mit Umwelt- und Energieressourcen aufmerksam zumachen. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich 178 Länder und anmehr als 12 700 Wahrzeichen wurde das Licht für eine Stundeausgeschaltet.Eindrücke der diesjährigen Aktion finden Sie ab sofort auf demYouTube-Kanal der Bank. Gerne stellen wir Ihnen das Video als Dateiauf Anfrage zur Verfügung.Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank inder Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügte Santander Ende 2015über ein verwaltetes Vermögen von 1.51 Billionen Euro. Santander hatweltweit mehr als 117 Millionen Kunden, rund 13.000 Filialen - mehrals jede andere internationale Bank - und rund 194.000 Mitarbeiter.Sie ist die größte Finanzgruppe in Spanien und Lateinamerika und istführend in Großbritannien, Portugal, Deutschland, Polen und demNordosten der USA. 2015 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinnvon 5.966 Mrd. Euro, eine Steigerung um 3 Prozent zumVorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hatbundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschlandaußerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in denBereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgüternführend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken SantanderConsumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter.Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Dennis NeelsenCommunications02161-690 8598Dennis.Neelsen@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell