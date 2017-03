Earth Hour 2017: Deutsche Haushalte könnten 15 Millionen Kilowattstunden Energie sparen (FOTO)

München (ots) -Am 25. März ist es wieder so weit: Punkt 20:30 Uhr deutscher Zeitbeginnt die Earth Hour. Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen,schalten Menschen zum zehnten Mal weltweit für eine Stunde das Lichtaus - und im Idealfall auch alle anderen elektronischen Geräte ab.Würden allein alle deutschen Haushalte mitmachen, ließen sich nachBerechnungen von E.ON in dieser einen Stunde hochgerechnet 15Millionen Kilowattstunden Energie sparen. Das entspricht einemCO2-Ausstoß von 9.000 Tonnen.Mit der Energie, die die deutschen Haushalte während der EarthHour einsparen können, ließe sich Mittagessen für 60 MillionenMenschen kochen, zwölf Krankenhäuser könnten ein Jahr lang mit Stromversorgt werden und eine einzige Energiesparlampe für 56 MillionenJahre durchgehend brennen. "Die Symbolwirkung der Earth Hour istbeachtlich", so Uwe Kolks, Geschäftsführer bei E.ON EnergieDeutschland. "Sie setzt ein Zeichen für den bewussten Umgang mitEnergie." Eine LED-Lampe verbraucht nur 20 Prozent der Energie einergleich hellen Glühbirne, dennoch setzen immer noch viele Menschen aufdie ineffiziente Variante. "Aber auch bei Elektrogeräten kann nochviel getan werden. Vor allem bei der Neuanschaffung sollte man daherauf deren Energieeffizienz achten", rät Kolks. Möchte manEnergiefresser im Haushalt ausfindig machen oder generell einBewusstsein für den eigenen Energieverbrauch schaffen, lohnt sich dieVerwendung eines Strommessgeräts, das man sich in der Regel inVerbraucherzentralen leihen kann. Kolks hat noch einen weiteren Tipp:"Vor allem beim Heizen lässt sich viel Energie sparen. Dreht man dasThermostat um nur ein Grad herunter, reduziert das denEnergieverbrauch um 6 Prozent."Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Andrea WagnerTel.: 089/1254 4182andrea.wagner@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell