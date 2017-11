Earth Day Network startet weltweite Kampagne, um Verschmutzung durch Plastikmüll zu eliminieren

Washington (ots/PRNewswire) - Das Earth Day Network (EDN), das denTag der Erde weltweit koordiniert, gab den Start seiner globalenKampagne zur Bekämpfung von Plastikmüll bekannt: End PlasticPollution. Wir werden Bürger informieren und mobilisieren sowieRegierungen und Konzerne beeinflussen, um die Verschmutzung durchPlastikmüll weltweit im großen Stil zu reduzieren. Wir beabsichtigen,am Tag der Erde 2018 den ersten Schritt in Richtung unseresultimativen Ziels - Kunststoffe auf Basis fossiler Rohstoffe durchumweltfreundliche Materialien zu ersetzen - zu feiern.Die Verschmutzung durch Plastikmüll ist nicht nur eine Krise fürdie Umwelt, sondern auch eines der dringendsten Probleme unserer Zeitin Bezug auf die öffentliche Gesundheit, Menschenrechte und sozialeGerechtigkeit. Die Kampagne soll Solidarität unter den Völkern derErde schaffen und Lösungen fördern, die Hersteller und Regierungenzur Verantwortung ziehen. Die Kampagne wird am Tag der Erde 2018 dieBewusstseinsbildung sowie neue Einstellungen und Verhaltensweisen inden Mittelpunkt stellen, die zur Reduzierung und Eliminierung vonPlastikmüll führen."Verschmutzung durch Plastikmüll ist eine ernsthafte und wachsendeBedrohung für unseren Planeten, die durchaus mit dem Klimawechselvergleichbar ist", sagt Kathleen Rogers, Präsidentin des Earth DayNetwork. "Plastikmüll hat verheerende Auswirkungen, die von derVerletzung von Meerestieren bis hin zur Störung des menschlichenHormonhaushalts reichen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir dasProblem lösen können. Die Bürger müssen dabei eine aktive Rollespielen und von Konzernen und Regierungen fordern, dass sie Schritteunternehmen, um der Verschmutzung durch Plastikmüll ein Ende zusetzen."Die End Plastic Pollution-Kampagne wird folgende Hauptkomponentenumfassen:- Information der Bürger, damit sie ihre eigenen Verhaltensweisen unddie ihrer Kommunen ändern können- Motivation von Wirtschaftsführern zu neuen Verpflichtungen zurReduzierung und Eliminierung von Plastikmüll- Zusammenarbeit mit Regierungen zum Aufbau eines globalenRahmenkonzepts zur Verhinderung und Bekämpfung von PlastikmüllDie End Plastic Pollution-Kampagne ist Teil eines 5-Jahres-Plans,der 2016 begann, bis zum 50. Jahrestag des Tags der Erde 2020 weiterausgebaut und dann für das kommende Jahrzehnt fortgesetzt wird.ÜBER DAS EARTH DAY NETWORKDer erste Tag der Erde am 22. April 1970 motivierte 20 Millionenamerikanische Bürger aus allen Gesellschaftsschichten und gilt imAllgemeinen als Anfangspunkt der modernen Umweltschutzbewegung. Ausdem ersten Tag der Erde entwickelte sich das Earth Day Network, dergrößte Anwerber für die Umweltschutzbewegung. Dieses Netzwerkarbeitet mit Tausenden von Partnern in 192 Ländern zusammen, um eineökologische Demokratie aufzubauen und die Umweltschutzbewegung zuerweitern, zu diversifizieren und zu mobilisieren. Für weitereInformationen besuchen Sie uns unter www.earthday.org und folgen Sieuns auf Twitter @EarthDayNetworkPressekontakt:Thomas Casey, VP Communications, +1.202.518.0044, Casey@earthday.orgOriginal-Content von: Earth Day Network, übermittelt durch news aktuell