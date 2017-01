E.on – Das glaubt ja doch keiner …

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die Aktie von E.on gehörte im zurückliegenden Jahr 2016 wahrlich nicht zu den Gewinnern im DAX. Wieder ein Jahr, das mit einem starken Minus beendet wurde. Dieses Mal sind es 25 Prozent. Damit geht die Abwärtsbewegung schon ins mittlerweile neunte Jahr. Abgesehen von 2009 und 2014 als E.on mit 2,8 bzw. 5,8 % gerade so ein Miniplus schaffte, geht es seit fast einer Dekade nur noch steil abwärts. Man könnte fast meinen, E.on ist eine Bankaktie …

Doch in der letzten Woche ist etwas passiert, was wohl niemand mehr erwartet hat. Gemerkt haben es sicher auch nur die Wenigsten Anleger … E.on hat auf Wochenschlusskursbasis ein charttechnisches Kaufsignal ausgebildet. Klingt komisch, ist aber so. Wie kam es dazu?

Wichtig ist in diesem Zusammenhang besonders die langfristige grüne Unterstützungslinie, die schon im Jahre 1998 ihren Ursprung hat. An ihr gab es 2015 einen fast punktgenauen Pullback, der jedoch nur eine Korrektur im Abwärtstrend war. Im September wurde diese Linie dann unterschritten und es ging für E.on bis November weiter abwärts auf ein neues Allzeittief, dass nun bei 5,99 EUR liegt. Die Nerven lagen blank und E.on-Aktionäre verstanden die Welt nicht mehr.

Doch in der letzten Woche wurde diese äußerst wichtige Unterstützungslinie nun zurückerobert. Nach dem Fehlausbruch und mit dem erfolgten positiven Bruch des Bereich 6,80/6,90 EUR hat E.on ein Kaufsignal ausgelöst. Der Weg nach oben ist damit jetzt im Grunde frei und erst bei ca. 10 EUR trifft die Aktie auf den nächsten wichtigen Widerstandsbereich. In den kommenden Wochen und Monaten könnte E.on also weiter haussieren. Anleger, die von diesem jüngsten Signal profitieren wollen, könnten am genannten Ausbruchsniveau ihre Position absichern.

