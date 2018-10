E.on: Wie weit reicht die Kraft der Käufer?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Am 9. Juli erreichte die E.on-Aktie bei 9,95 Euro ihr Jahreshoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie hat sich in der Zwischenzeit zu einem mittelfristigen Abwärtstrend weiterentwickelt. Er unterschritt bereits Ende August die 50-Tagelinie bei 9,45 Euro und führte die Aktie bis Mitte Oktober auf ein Tief bei 8,16 Euro zurück.

Der gleitende Durchschnitt wirkt ebenso wie die obere Kante des Abwärtstrendkanals als ein starker Widerstand. Bislang vermochten die Käufer letzteren nicht zu überwinden und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.