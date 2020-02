E.on: Weitere Jahreshochs dürften folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.on-Aktie steigt bereits seit Mitte August in einer intakten Aufwärtsbewegung kontinuierlich an. In diesem Jahr gestaltet sich der Anstieg aber nochmals dynamischer als in den letzten Monaten des alten Jahres. Das hat dazu geführt, dass die runde 10,00-Euro-Marke inzwischen signifikant überwunden werden konnte.

Auch die Marke von 10,50 Euro konnte in dieser Woche erfolgreich genommen werden, denn pünktlich zum



