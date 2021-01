E.on: Kommen die Bullen kurzfristig noch einmal zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Seitdem die E.on-Aktie am 21. Juli auf ein Hoch bei 10,81 Euro anstieg und von hier aus nicht mehr weiter kam, befindet sich der Wert in einem Abwärtstrend. Immer wieder traten die Bullen zum Ausbruch aus diesem Trend an. Sie scheiterten aber ein ums andere Mal am 50-Tagedurchschnitt.

Er konnte nur kurzzeitig, nie aber signifikant und nachhaltig überwunden werden. Diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung