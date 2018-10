E.on: Die Käufer verlieren weiter an Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der September ist statistisch der schlechteste Aktienmonat im Jahr und die E.on-Aktionäre haben in diesem Jahr nicht den geringsten Grund, an dieser Statistik zu zweifeln, denn der Wert ihres Investments hat sich in den vergangenen vier Wochen weiter verringert.

Die E.on-Aktie ist weiterhin in einem Abwärtstrend gefangen und ernsthafte Anläufe der Käufer, diesen zu brechen, sahen wir im September nicht.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.