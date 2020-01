E.on: Gelingt den Bullen der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Am 10. Dezember startete die E.on-Aktie auf der 50-Tagelinie eine Rallye. Sie führte am 18. Dezember bei 9,73 Euro zur Ausbildung eines Hochs. Anschließend verabschiedeten sich die Bullen in den Weihnachtsurlaub. Der Kurs fiel leicht zurück und im Chart bildete sich eine Konsolidierungsbewegung aus, die als eine bullische Flagge angesprochen werden kann.

An ihrer Auflösung arbeiten die Bullen seit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung