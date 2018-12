E.on: Die Bullen melden sich kraftvoll zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Auch die E.on-Aktie musste in der zweiten Novemberhälfte der negativen Stimmung an den Märkten Tribut zollen und einen Kursrückgang hinnehmen. Ausgehend von dem zuvor erreichten Zwischenhoch bei 9,30 Euro, ging der Kurs in einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend über. In dessen Verlauf wurde die 50-Tagelinie erreicht und zum Wochenbeginn auch deutlich unterschritten.

Im Anschluss an ein Tief bei 8,68 Euro meldeten sich die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.