E.on Aktie: Eine gefährliche Entwicklung deutet sich an!

Die E.on-Aktie konnte in dieser Woche die im April begonnene zweite Anstiegssequenz zunächst fortsetzen und in der Spitze bis auf ein Hoch bei 10,40 Euro vordringen. Im Anschluss an das Hoch entschieden sich die Anleger jedoch dazu, ihre Gewinne mitzunehmen. Der Kurs fiel wieder zurück und auch im heutigen Vormittagshandel wurde die junge Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt.

