E.on Aktie: Diese Hürde muss genommen werden!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.on-Aktie bildete am 23. März auf dem Niveau von 7,60 Euro ihr bisheriges Jahrestief aus. Der anschließend gestartete Anstieg scheiterte bislang zweimal an der 50-Tagelinie. Zunächst stoppte der EMA50 am 31. März bei 9,79 Euro die Bullen. Es folgte eine Korrektur, die sich bis zum 22. April hinzog und den Kurs wieder auf 8,22 Euro zurückfallen ließ.

Der seitdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung