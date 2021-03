E-house China Enterprise: Was tun?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie E-house China Enterprise am 05.03.2021, 10:29 Uhr, mit dem Kurs von 6.86 HKD.

E-house China Enterprise haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der E-house China Enterprise-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 8,32 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (6,86 HKD) deutlich darunter (Unterschied -17,55 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (7,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,97 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der E-house China Enterprise-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die E-house China Enterprise-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei E-house China Enterprise beträgt das aktuelle KGV 25,39. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,34. E-house China Enterprise ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der E-house China Enterprise-RSI ist mit einer Ausprägung von 57,33 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 50, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

