E-Zigaretten: Aromen wichtig für erwachsene Raucher

Berlin (ots) - 98 Prozent der E-Zigarettennutzer in Deutschlandsind erwachsene Ex-Raucher. Ein Großteil der volljährigen Nutzerkonsumiert Fruchtliquids (81 Prozent). Rund die Hälfte der Umsteigerverwendet Liquids mit Menthol oder Süßaromen (Kuchen, Gebäck etc.).E-Zigaretten-Aromen sind für eine Vielzahl der Umsteiger wichtig beimTabakstopp. Das sind Ergebnisse einer im Auftrag desBundesministeriums für Gesundheit durchgeführten Studie mit über3.000 Teilnehmern.[1]57 Prozent der befragten Teilnehmer gaben als aktuelles Motiv an,dass "Dampfen gut riecht und schmeckt". Hier ist eine wichtigeEntwicklung zu beobachten. Zum Zeitpunkt des Umstiegs auf dieE-Zigarette war der Geschmack lediglich für 29 Prozent derTabakraucher relevant. Bei längerer Nutzung entdeckt also einewachsende Zahl der Dampfer den besseren Geschmack desE-Zigarettendampfs im Vergleich zu Tabakrauch und wird somit in demWillen zum Tabakstopp bestärkt. Weiterer wichtiger Grund für denTabakstopp: Die um 95 Prozent geringere Schädlichkeit der E-Zigaretteim Vergleich zu Tabak.[2]Neue US-Studie zu E-ZigarettenaromenEine kürzlich veröffentlichte Studie des Dartmouth College inLebanon, New Hampshire, bestätigt die Bedeutung von Aromen fürerwachsene Nutzer: Zwei Drittel (66,4 Prozent) der älterenerwachsenen Nutzer von E-Zigaretten in den USA geben an, dass ihnen"die Verfügbarkeit ansprechender Aromen" wichtig sei. 80,9 Prozentder Nutzer dieser Altersgruppe konsumieren neben anderen Aromen auchFruchtliquids, 70,9 Prozent Süßaromen (Candy/ Sweets).[3] WeitereStudien siehe unten.Das zentrale Thema in der veröffentlichten Studie sind jedochnicht die erwachsenen Nutzer und die Bedeutung der Aromenvielfalt fürden Tabakstopp, sondern die potentielle Gefährdung von Jugendlichendurch fruchtige und süße E-Zigaretten-Aromen. Die Autoren der Studiesehen einen Anstieg der jugendlichen Nutzung in den USA unter anderemin der Aromenvielfalt begründet.Stellungnahme des BfTG"Aromen haben für Umsteiger von Tabakprodukten auf E-Zigaretteneine klar belegte Bedeutung. Einer Vielzahl der erwachsenenEx-Raucher, die neben Tabakaromen auch Frucht- oder Süßliquidskonsumieren, ist der komplette Tabakstopp gerade durch den besserenGeschmack der E-Zigarette gelungen" sagt Dustin Dahlmann, derVorsitzende des Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG).Und weiter: "In den USA sollte nicht über eine Einschränkung derAromenvielfalt nachgedacht werden, sondern über einen wirksamenJugendschutz. E-Zigaretten gehören nicht in die Hände vonJugendlichen."Hintergrund: In Deutschland gilt seit 2016 ein neuesJugendschutzgesetz: E-Zigaretten und Liquids dürfen nicht an Personenverkauft werden, die unter 18 Jahren alt sind. Dazu gehört eineeindeutige Abgaberegelung: Kontrolle des Personalausweises inVerkaufsgeschäften und doppelte Kontrolle bei Online-Bestellungen(Altersverifikation bei Bestellung, Alterssichtprüfung beiLieferung).Weitere Studien zur Bedeutung von Aromen für erwachsene Nutzer:Seattle Public Health Center for Tobacco Research, USA 2016: "DieErgebnisse legen nahe, dass Aromen eine wichtige Rolle bei der Wahlvon E-Zigaretten spielen"[4]Virginia Commonwealth University, USA 2016: "Gründe für dieVerwendung von aromatisierten Liquids: Erhöhte Zufriedenheit undGenuss, besserer Geschmack als Zigaretten und Aromen-Vielfalt..."[5]Lexington-Department of Behavioral Science, USA 2018: "DieTeilnehmer bewerteten "guten Geschmack" als die wichtigste Überlegungbei Verwendung und Kauf von Liquids."[6]Quellen:[1] "Konsumgewohnheiten und Motive von E-Zigaretten-Konsumenten inDeutschland", Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung, 2016[2] "Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products",Public Health England, 2018[3] "Use of Flavored E-Cigarettes Among Adolescents, Young Adults,and Older Adults", Dartmouth College Lebanon, New Hampshire, 2019[4] "Role of sweet and other flavours in liking and disliking ofelectronic cigarettes", Seattle, 2016[5] "Reasons for using flavored liquids among electronic cigaretteusers: A concept mapping study", Virginia, 2016[6] "Electronic cigarette liquid and device parameters and aerosolcharacteristics: A survey of regular users", Lexington, 2018Über das BfTG:Das Bündnis für Tabakfreien Genuss vertritt seit 2015 kleine undmittelständische Unternehmen der deutschen E-Zigaretten-Branche. Esrepräsentiert rund drei Viertel des Marktes und agiert unabhängig vonder Tabakindustrie. Dabei setzt es sich für einen sachlichen Dialogzu notwendigen Regulierungen sowie dem gesundheits- undwirtschaftspolitischen Potenzial der E-Zigarette ein. Zu denMitgliedern zählen namhafte Liquid- und Hardwarehersteller sowieGroß- und Einzelhändler aus ganz Deutschland.Pressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell