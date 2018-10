E-Zigarette oder U-Zigarette? USONICIG präsentiert auf der VAPEXPO das weiterentwickelte RHYTHM V3 als neue Option für Dampfer

Paris (ots/PRNewswire) - USONICIG, der führende Erfinder vonVerdampfern in China, präsentiert auf der 10. VAPEXPO, die vom 6. bis8. Oktober in Paris stattfindet, sein modernisiertes Produkt, dasRHYTHM V3.Dieses verbesserte RHYTHM V3 wurde zur Verwendung mitNikotinsalz-E-Liquid entwickelt und soll den Anwendern einenweicheren Geschmack bieten. Mithilfe der Verdampfertechnologie mitUltraschall und dem Design ohne Coils erzeugt das RHYTHM V3 Dampf beiniedrigerer Temperatur. Dadurch werden die E-Liquid-Partikel kleinerund sie werden gleichmäßig verteilt, während das Nikotinsalz dabeiunversehrt bleibt. Die hohe Effizienz bei der Aufnahme vonNikotinsalz ermöglicht es RHYTHM V3, mehr Züge (sogenannte "Puffs")zu unterstützen und den Anwendern einen klareren Geschmack zu bieten.James Morgan, Käufer aus Irland: "Ich habe mehr von denHerstellern von Verdampfergeräten erwartet und bin zur VAPEXPOgekommen, um zu sehen, ob es außer E-Zigaretten weitere Optionengibt. Ich freue mich, dass ich hier RHYTHM V3 gefunden habe. Esbietet eine effiziente Möglichkeit zur Aufnahme von Nikotinsalz undbietet einen sanfteren Übergang vom Rauchen zum Dampfen. Es verdampftE-Liquids durch Vibrieren anstelle von Erhitzen oder Verbrennen, sodass es keine Liquid-Spritzer, keinen verbrannten Geschmack und nachdem Dampfen keine E-Liquid-Rückstände im Mund gibt. Ich finde esprima, dass ein Unternehmen wie USONICIG uns neue Möglichkeiteneröffnet. Ich würde gerne noch mehr sehen."RHYTHM V3 ist als die weltweit erste U-Zigarette eine neue Optiondes Electronic Nicotine Delivery System (ENDS, Elektronisches Systemzur Freisetzung von Nikotin) und hat im Vergleich zur herkömmlichenE-Zigarette unterschiedliche Merkmale:E-Zigarette U-ZigaretteTechnologie Verwendet eine Verwendet einensogenannte Coil Ultraschall-Chip,(gewickelten der mitDraht) als ultrahoch-frequentenHeizleiter Schwingungen mit2.400.000 Schlägenpro Sekunde dieOberfläche vonE-Liquids verdampftTemperatur bei >=240 ºC/464 ? ?155 ºC/311 ?der (Normal)DampferzeugungLeistung - Dampf setzt - Dampf besteht aussich aus kleineren MolekülenMolekülen mit (etwa halbso großgroßem wie beiDurchmesser E-Zigaretten) -zusammen - Verringert dasLiefert weniger Risiko vonNikotinsalze - schädlichenErzeugt chemischenLiquid-Spritzer Emissionen, die(Spit-Backs) normalerweise beioder der Verbrennung oderverbrannten beim Erhitzen mitGeschmack höheren Temperaturenverursacht werden -BessereNikotinsalzaufnahme- KeineLiquid-Spritzer(Spit-Backs) undkein verbrannterGeschmackLebensdauer ?2000 Puffs >=5000 PuffsUSONICIG RHYTHM erfüllt die europäische Tabakrichtlinie (TobaccoProducts Directive 2014/40/EU (TPD)) und hat die Genehmigung für denVerkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschlanderhalten. Erhältlich ist es im Online-Handel sowie inVerdampfer-Läden vor Ort.Pressekontakt:über USONICIG und das RHYTHM finden Sie unter:Website: www.usonicig.comInstagram: https://www.instagram.com/usonicigFacebook: https://business.facebook.com/usonicigTwitter: https://twitter.com/UsonicigYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEwInformationen zu USONICIGUSONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.gegründet und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung vongesunden Verdampfer-Produkten. USONICIG hat bisher die Zulassung fürinsgesamt 255 Patente erhalten. Darunter sind 38 Patente unter demPatentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63 in-und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und 8in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte beiForschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellunghat sich USONICIG zum Marktführer in der Branche für Verdampferentwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/765328/USONICIG_at_VAPEXPO_in_Paris.jpgOriginal-Content von: USONICIG, übermittelt durch news aktuell