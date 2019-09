E-Zigarette: FDA warnt vor THC-haltigen Schwarzmarktprodukten

Berlin (ots) - Mittlerweile gibt es verlässliche Beweise dafür,dass der größte Teil der kürzlich aufgetretenen Lungenerkrankungen inden USA auf illegale Schwarzmarktprodukte zurückzuführen sind, dieTHC-Öl enthalten. Nicht auf E-Zigaretten selbst oder im Fachhandelangebotene E-Liquids. Ein Hersteller von illegalen THC-Liquidpatronenwurde gestern in den USA angeklagt.Die Arznei- und Lebensmittelbehörde der USA, die Food and DrugAdministration (FDA), hat eine Mitteilung dazu veröffentlicht:"In vielen der von den Bundesstaaten gemeldeten Krankheitsfällenhaben die Patienten bei Gesprächen mit dem Gesundheitspersonal oderin Folgeinterviews mit Mitarbeitern der Gesundheitsabteilung dieVerwendung von THC-haltigen Produkten bestätigt." [1] Die FDA warntdie Konsumenten vor dem Kauf solcher Schwarzmarktprodukte.Im US-Bundesstaat Wisconsin wurde gestern (10.09.) ein Herstellervon illegalen THC-haltigen Liquidpatronen angeklagt, der seit Januar2018 solche Produkte in großer Zahl in Umlauf gebracht haben soll.[2]E-Zigaretten sind nicht die UrsacheDiese Erkenntnisse sollten deutlich machen, dass die Ursache fürdie Vorfälle in den USA nicht bei der handelsüblichen E-Zigarette undden regulär verkauften Liquids liegt, sondern ausschließlich beiunregulierten und mit Drogen versetzten Liquids, die illegal auf demSchwarzmarkt verkauft werden.An dieser Stelle appellieren wir, Schlagzeilen wie "Tote durchE-Zigarette" oder ähnliche Formulierungen zu vermeiden. Dieseentsprechen nicht den Tatsachen und bringen eine ganze Branche aufäußerst unfaire Weise nachhaltig in Misskredit.Eine Konsequenz dieser Form der undifferenziertenBerichterstattung ist, dass bereits auf die E-Zigarette gewechselteEx-Raucher verunsichert werden und wieder zur um 95 Prozentschädlicheren Tabakzigarette zurückkehren. An den Folgen desTabakkonsums sterben jedes Jahr 120.000 Menschen in Deutschland.Quellen:[1] Vaping Illnesses: Consumers can Help Protect Themselves byAvoiding Tetrahydrocannabinol (THC)-Containing Vaping Products, FDA06.09.2019[2] Washington Post vom 10.09.2019http://ots.de/Lxs8tGPressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell