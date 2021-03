E W Scripps Aktie: Von den Insidern lernen!

VP Audit und Koors Mark L hat am Montag, 8. März, ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider verkaufte 9.073 Aktien von E W Scripps Inc (NASDAQ:SSP) zu einem Durchschnittspreis von 22,39 $. Nach der Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an E W Scripps Inc. auf 36.559 Aktien. Die Aktien von E W Scripps stiegen um 2% gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



