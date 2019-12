E-Vignette: Preise in Ungarn für das Jahr 2020

Budapest (ots) - Neue Preise wurden angekündigt: Im Jahr 2020 wird einelandesweit gültige Vignette für einen PKW 3.500 HUF kosten. Der Preis einermonatlichen Vignette für einen PKW ist 4.780 HUF, und die jährliche Vignette42.980 HUF. Die jährlichen komitatsweiten Vignetten (die nur in einem Komitat,z. B. Pest, Somogy usw. gültig sind) kosten 5.000 HUF pro Komitat.Ab dem 1. Dezember haben Autofahrer die Möglichkeit, schon in 2019 landes- undkomitatsweite Vignetten für das Jahr 2020 vorzukaufen. Es ist wichtig zubeachten, dass vorgekaufte Vignetten erst ab 0:00 Uhr am 1. Januar 2020 gelten!Die Autofahrer dürfen die Jahresvignetten bis 24:00 Uhr am 31. Januar 2021nutzen, was eine Gültigkeitsdauer von insgesamt 13 Monaten bedeutet. Fahrermüssen eine e-Vignette kaufen bevor sie eine mautpflichtige Straße nutzen.Andernfalls muss der Inhaber des Wagens sicherlich ein Bußgeld zahlen, weil dieKameras des automatischen Erkennungssystems die Kennzeichen imvignettenpflichtigen Straßennetz ständig prüfen. Sie können die elektronischeVignette ohne Registrierung mit einer Kreditkarte auf dem Portalhttps://e-autopalyamatrica.hu/de/ erwerben.Kontakt:Biorobotok Ltd.E-mail:info@e-autopalyamatrica.huWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135182/4457786OTS: Biorobotok Ltd.Original-Content von: Biorobotok Ltd., übermittelt durch news aktuell