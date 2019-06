E-Tretroller sollen in Paris bald nicht mehr auf Gehwegen parken

PARIS (dpa-AFX) - Die Bürgermeisterin von Paris hat Einschränkungen für die Nutzung von E-Tretrollern angekündigt.



Die Roller sollen künftig nicht mehr auf Gehwegen geparkt werden dürfen, sagte Anne Hidalgo am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der französischen Hauptstadt. Sie müssten auf Parkplätzen auf der Straße abgestellt werden, die auch von Autos oder motorisierten Zweirädern genutzt werden. Ein entsprechendes Dekret werde sie am Freitag dem Polizeipräsidenten zur Unterzeichnung vorschlagen, so Hidalgo. Die auch E-Scooter genannten Roller sollen außerdem in den Parks und Gärten von Paris verboten werden.

Hidalgo forderte die Betreiber der Roller auf, die mögliche Höchstgeschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. In Fußgängerzonen sollte demnach nur eine maximale Geschwindigkeit von acht Kilometern pro Stunde mit dem Gefährt erreichbar sein. Die Bürgermeisterin rief die Firmen zudem auf, ihre Flotten zu begrenzen. Die Änderungen sollten für Sicherheit bei der Benutzung der E-Tretroller sorgen. In der vergangenen Zeit hatten sich laut Hidalgo Unfälle gehäuft. Die Bürgermeisterin empfahl Fahrern das Tragen eines Helms.

Die mit einem Elektromotor ausgestatteten Tretroller gehören mittlerweile an zahlreichen Orten in Europa zum Stadtbild, mehrere Unternehmen bieten sie per App zur Ausleihe an. In Deutschland sollen sie ab Mitte Juni zugelassen sein. Eine entsprechende Verordnung soll am 15. Juni in Kraft treten. Eine Helmpflicht ist bisher nicht vorgesehen. Die Tretroller dürfen in Deutschland nicht auf Gehwegen fahren, sondern müssen auf Radwegen oder der Straße bleiben./ari/DP/fba