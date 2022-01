E-Tech Resources Inc., 100%iger Besitzer des Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia, kündigt Notierung an der Börse Frankfurt (FWB) an

Quelle: IRW Press

HALIFAX, NOVA SCOTIA – (5. Januar 2022) – E-Tech Resources Inc. („E-Tech“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: REE) freut sich, die Zweitnotierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel „K2I“ bekannt zu geben. E-Tech Resources Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Seltene Erden, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia gerichtet ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



