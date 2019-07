E-Scooter: Die wichtigsten Tipps vor dem Kauf

München (ots) - Die praktischen, bis zu 20 km/h schnellenE-Scooter erobern gerade die deutschen Städte. Doch vor derAnschaffung gibt es einiges zu beachten. Mit unseren Tipps zumE-Scooter-Kauf heißt es aber auch für Sie ganz bald: Bahn frei!ZulassungNicht alle E-Scooter verfügen auch über die für die Teilnahme amöffentlichen Straßenverkehr nötige Straßenzulassung. Zum Problem wirddies vor allem bei E-Scootern, die bereits vor dem Mai 2019 erworbenwurden. Daher heißt es: Augen auf beim Kauf gebrauchterElektroroller.Generell gilt: Um legal am Verkehr teilnehmen zu dürfen, benötigenE-Scooter eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), die vomKraftfahrtbundesamt erteilt wird. Erkundigen Sie sich beim Kauf einesneuen und insbesondere gebrauchten Elektrorollers daher immer nachdem Vorhandensein dieser Erlaubnis. Modelle, die bereits vorInkrafttreten der Verordnung gekauft wurden, dürfen erst dann legalin der Öffentlichkeit gefahren werden, nachdem die Hersteller eineErlaubnis nachträglich eingeholt haben.Einen offiziell vom Kraftfahrtbundesamt zugelassenen Elektrorollerdürfen Sie in Ortschaften ab einer Minimalgeschwindigkeit von 12 km/hauf normalen Radwegen nutzen. Auf die Straße ausweichen ist nur dannerlaubt, sofern kein Fahrradweg vorhanden ist - dies gilt allerdingsnur für verkehrsberuhigte Bereiche. Schnellstraßen sindverständlicherweise tabu. Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren. EinFührerschein ist keine Voraussetzung.VersicherungspflichtE-Scooter unterliegen einer generellen Versicherungspflicht. Eineprivate Haftpflicht ist nicht ausreichend. Bevor Sie sich auf IhremE-Scooter in den Stadttrubel schwingen, benötigt Ihr E-Roller eineVersicherungsplakette. Wie bei einem Mofa wird diese im hinterenBereich des Vehikels angebracht und besteht aus einer Kombinationdreier Ziffern und Buchstaben.Bei den Versicherungen für E-Scooter handelt es sich im Kern umKFZ-Haftpflichtversicherungen, wie sie auch bei Mopeds zum Einsatzkommen. Als einer der Pioniere in der Versicherung von Elektrorollernbietet die Versicherungsgruppe die Bayerische (diebayerische.de) einespezielle E-Scooter Versicherung, mit der Sie bestens geschützt undzu überaus günstigen Konditionen im öffentlichen Straßenverkehrunterwegs sind.GewichtAls mobiler Alltagsbegleiter, den man fast überall hin mitnimmt,spielt das Gewicht des jeweiligen Modells eine große Rolle. EinenE-Scooter vom Gewicht einer halben Waschmaschine tragen wohl nurKraftsportler gerne mehrmals täglich in den vierten Stock. Dahersollten Sie sich vor dem Kauf eines Elektrorollers Gedanken machen,wohin Sie diesen im Alltag regelmäßig mitnehmen möchten. VerfügenWohnhaus, Arbeitsplatz und andere häufig frequentierte Orte übereinen Aufzug, ist das Gewicht weniger entscheidend. Andernfalls lohntsich ein kleiner Tragetest im Fachgeschäft, um abschätzen zu können,ob sich das Gefährt einigermaßen komfortabel an die von Ihnenbevorzugten Abstellorte transportieren lässt.ReichweiteNehmen wir an, Ihre Arbeitsstätte oder Bahnstation liegt achtKilometer entfernt. Wenn Sie diese tägliche Strecke zukünftig gernemit Ihrem neuen Elektroroller zurücklegen wollen, macht ein E-Scootermit einer maximalen Reichweite von nur fünf Kilometern logischerweisewenig Sinn. Deshalb vor dem Kauf prüfen, für was man den Stadtflitzerverwenden will.Generell gilt: Die Reichweite hängt in erster Linie von derKapazität des eingesetzten Akkus sowie dem Gewicht des Rollers ab.Während es günstigere Modelle oft nur auf 20 bis 30 KilometerReichweite bringen, sind bei den Premium-Modellen durchaus bis zu 100Kilometer Reichweite realistisch. Das schlägt sich auch im Preisnieder. Tipp: Eine Checkliste vor dem Kauf hilft bei der Wahl desrichtigen Modells.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell