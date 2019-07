E-Scooter - Das ist jetzt wichtig für sicheres Fahren (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Auf Radwegen, nicht zu zweit, Promillegrenze- Versicherungsregeln für E-ScooterWendig, klein, flott! Neuerdings kann man auch in deutschenStädten mit elektrischen Tretrollern - sogenannten E-Scootern - von Anach B düsen. Die Versicherungsexperten der DeutschenVermögensberatung (DVAG) fassen zusammen, was man hierzu wissensollte:Wenn's der eigene istAuch wenn sie harmlos aussehen, mit Geschwindigkeiten bis 20 km/hohne eigenen Kraftaufwand braucht jeder E-Scooter eineKfz-Haftpflichtversicherung. "Viele Versicherungen bieten den Schutzschon für weniger als 40 Euro an. Dabei orientieren sich die meistenVersicherungsangebote für E-Roller an den Angeboten für Mofas", sodie Versicherungsprofis der DVAG. Wichtig: Beim Kauf darauf achten,vom Hersteller eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) zu erhalten -ansonsten ist der kleine Flitzer nicht versicherbar.Fix mal ausgeliehenWer sich hingegen einen E-Scooter leiht, kann direkt losfahren,ohne sich Gedanken über die Haftpflichtversicherung machen zu müssen.Denn dafür ist der Eigentümer verantwortlich - sprich der Verleiher.Die Versicherung haftet dann für Schäden, die Dritten durch denE-Scooter zugefügt werden. Aber Achtung: Die Bedingungen variieren jenach Anbieter. Oft müssen Fahrer mit einer Selbstbeteiligung rechnen.Andere tragen die Kosten nur dann, wenn die Schadensursachezweifelsfrei auf den E-Scooter zurückgeführt werden kann. Um wirklichsicher zu gehen, sollten Fahrer vorab die AllgemeinenGeschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Anbieters genau lesen - sokommt es im Schadensfall zu keinen bösen Überraschungen.Selbst Unfallopfer?Was aber, wenn ich auf dem Roller selbst Unfallopfer bin? "Wer inder Freizeit recht aktiv unterwegs ist und die Folgen von bleibendenVerletzungen nicht aus eigener Tasche zahlen will, sollte über eineprivate Unfallversicherung nachdenken", raten die DVAG-Profis.Die wichtigsten Regeln fürs Scootern:- MindestalterDie Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein.- HelmpflichtEine Helmpflicht besteht nicht.- Nicht zu zweitDie kleinen Zweirädersind nur für eine Person zulässig. Das giltz. B. auch dann, wenn man mit seinem Kind fahren und das zulässigeGesamtgewicht nicht überschreiten würde.- RadwegMit E-Scootern darf man überall dort fahren, wo auch Fahrrädererlaubt sind.- PromillegrenzeFür E-Scooter-Fahrer gilt die gleiche Alkoholwertgrenze wie fürAutofahrer: Wer ab 0,3 Promille auffällig fährt oder mit 0,5 bis 1,09Promille im Blut erwischt wird, macht sich strafbar. Es drohen einBußgeld oder, bei Führerscheinbesitzern, auch Punkte in Flensburg bishin zu einem generellen Fahrverbot.- FahrzeugsicherheitGrundsätzlich gilt für Elektro-Tretroller dieStraßenverkehrsordnung. Sie müssen damit die Mindestanforderungen derVerkehrssicherheit erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel einfunktionierendes Brems- und Lichtsystem sowie eine Warnklingel.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Ihre Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell