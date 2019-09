E-Scooter: Was Fahrer wissen sollten

Berlin (ots) - Seit mehr als zwei Monaten sind E-Scooter aufdeutschen Straßen unterwegs und erfreuen sich großer Beliebtheit.Zumindest bei ihren Fahrern. Was vielen jedoch nicht bewusst ist:Nicht alle in Elektrofachmärkten angebotenen Roller haben dienotwendige Genehmigung, um auf der Straße zu fahren. Daher müssenviele Käufer derzeit noch auf die Lieferung ihrer Roller warten.Welche Regeln für E-Roller gelten und worauf Käufer achten sollten,hat sich der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip angesehen.Ohne Führerschein und ohne Helm düsen die Elektro-Tretrollerfahrerdurch den Spätsommer. Das dürfen sogar schon 14-Jährige - allerdingsnicht auf den gemieteten Modellen. Denn fürs Mieten müssen Fahrervolljährig sein. Gerollert wird auf dem Radweg. Ist keiner vorhanden,müssen Scooter-Fahrer auf die Straße ausweichen. Fußwege undFußgängerzonen sind tabu. Wer sich einen eigenen Roller kauft, zahltdafür zwischen 750 und 1.650 Euro. "Wichtig ist, dass Sie mitVersicherung und Zulassung unterwegs sind", sagt Kathrin Gotthold,Versicherungsexpertin bei Finanztip. "Sonst riskieren Sie ein Bußgeldvon bis zu 70 Euro und eventuell sogar einen Punkt in Flensburg."Ist das Fahrzeug nicht zugelassen, kann es teuer werdenUm die Zulassung kümmert sich in der Regel der Hersteller. Ob einRoller für die Straße zugelassen ist, lässt sich am Typenschild aufder Unterseite oder am Rahmen des Fahrzeugs erkennen. Dort steht dieBezeichnung "Elektrokleinstfahrzeug" sowie eineIdentifikationsnummer. "Es wurden aber bereits Fahrzeuge ohneZulassung verkauft", sagt Gotthold. "Besitzen Sie einen solchenRoller, sollten Sie den Händler bitten, das Gefährt zurückzunehmenund Ihnen mit Zulassung zurückzuschicken."Im Prinzip können Käufer auch selbst eine Einzelbetriebserlaubnisbeantragen. Das ist aber kompliziert. Sie wird nur erteilt, wenn derScooter die nötigen Voraussetzungen erfüllt. Erfüllt er sie von Werkaus nicht, muss der Fahrer nachrüsten. Bevor die entsprechendeZulassungsstelle die Betriebserlaubnis erteilt, kontrollierenPrüfstellen, ob der E-Scooter tatsächlich den gesetzlichen Vorgabenentspricht. Und diese Prüfung kann teuer werden.Eine Kfz-Versicherung ist ein MussDie E-Scooter brauchen Versicherungsschutz. Finanztip rät zurKfz-Haftpflicht. "Diese deckt alle Schäden ab, die Sie bei Drittenverursachen", erklärt Gotthold. "Allerdings nur bis zu einerfestgelegten Summe. Wir empfehlen mindestens 100 Millionen Euro jeSchadensfall und 15 Millionen Euro je geschädigter Person." DieVerträge kosten zwischen 19 und 60 Euro jährlich. Wer auchDiebstahl-, Brand- und Sturmschäden abdecken möchte, wählt zusätzlicheine Kaskoversicherung. "Achten Sie beim Abschluss der Versicherungdarauf, dass Sie Fahrzeugnummer und Seriennummer nicht vertauschen",warnt Gotthold. Das sei ein häufiger Fehler. "Damit riskieren Sie,dass die Versicherung im Schadensfall nicht zahlt."Als Nachweis des Versicherungsschutzes gilt dieVersicherungsplakette. Sie wird an der Rückseite des Tretrollersangebracht, direkt unter dem Scheinwerfer. Achtung: Die Plakette istnur begrenzt gültig, und zwar vom 1. März bis zum 28. oder 29.Februar des Folgejahres. Danach müssen Rollerbesitzer einen neuenVertrag abschließen.Wer sich den E-Tretroller lieber leihen möchte, als ihn zu kaufen,lädt die App eines Sharing-Anbieters herunter, registriert sich undhinterlegt die Zahlungsmethode. Lime, Tier, Voi und Co. akzeptierenmeist Kreditkarte, Debitkarte oder Paypal. Jede angefangene Minutekostet derzeit 15 bis 20 Cent. Obendrauf kommt noch eine Leihgebührvon einem Euro.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/kfz-versicherung/e-scooter/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Geschäftsführer:Hermann-Josef Tenhagen,Marcus Wolsdorf,Dr. Fabian DanySitz der Gesellschaft: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg | HRB162233 BOriginal-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell