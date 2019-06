E-Scooter MOOVI als erster der Kompaktklasse mit Straßenzulassung auf dem Markt (FOTO)

--------------------------------------------------------------Probefahrt anfragenhttp://ots.de/IVHOMB--------------------------------------------------------------Hannover (ots) -Der E-Scooter "Moovi" kommt ab August serienmäßig auf die Straße |Presse-Probefahrten ab sofort möglichWie sieht die urbane Mobilität der Zukunft aus? Diese Fragestellte sich das Start-up "Moovi" aus Hannover. Ihre Antwort ist einelektrischer Scooter, der jung und alt nicht nur mobil, sondern auchunabhängig von Verkehr sowie fossilen Brennstoffen macht.Janik Lipke, CMO und Teil des vierköpfigen Gründerteams: "Uns wares wichtig einen StVO-konformen, praktischen, für jedermannbedienbaren und bezahlbaren E-Scooter zu konzipieren. Moovi istunsere Vision eines perfekten elektrischen Tretrollers: leicht,schnell, charmant und vor allem umweltfreundlich."TÜV-zertifiziert und StVO-konform, ist Moovi mit nur ca. 10 KgGewicht ein Leichtgewicht unter den E-Scootern. Hinter dem scheinbarüblichen Tretroller verbirgt sich im Hinterrad ein sparsamer 150wElektromotor, der nahezu geräuschlos auf die in Deutschland maximalzugelassenen 20Km/h beschleunigt. Die nötige Energiequelle bietet derLithium-Ionen Akku, welcher in zwei bis vier Stunden an derhaushaltsüblichen Steckdose aufgeladen ist. Strecken bis zu 25 Kmlassen sich somit umweltfreundlich, staufrei und vor allem aufregendfahren. Die am Rahmen befestigten LED Front- und Rückstrahler sindStVO konform und bringen den E-Scooter auch im Dunkeln zum Leuchten.Der Moovi bietet einen 3-stufigen Geschwindigkeitsregler undverfügt jeweils über eine elektronische eine mechanische Bremse undeine Trommelbremse. Die elektronische Motorbremse arbeitet mit einemsogenannten KERS (Kinetic Energy Recovery System - Rekuperation) undführt die gewonnene Bremsenergie in Batterieladung zurück. Sollte derAkku einmal zu Neige gehen, lässt sich der E-Scooter ohne Problemeauch ganz klassisch wie ein Tretroller benutzen.Der Moovi lässt sich mit nur einem Handgriff zusammenklappen undbequem in die Bahn, ins Büro oder in jeden Kofferraum mitnehmen.Dadurch lassen sich innerstädtische Probleme wie die Parkplatzsuchebeziehungsweise die letzte Meile deutlich einfacher bewältigen.Moovi ist nicht nur einer der leichtesten E-Scooter auf dem Markt,sondern mit Preisen ab EUR 749,- auch einer der erschwinglichsten.Der Verkauf erfolgt direkt über www.moovi.de sowie über ein Netzwerkan Handelspartnern wie Expert, A. W. Niemeyer und anderen. DieVorbestellungen laufen bereits, ab August werden die ersten Modelleauf Deutschlands Straßen zu sehen sein.Boilerplate:Moovi steht für Elektromobilität in kompakter, erschwinglicherForm eines gleichnamigen elektronischen Tretrollers. Als E-Scooterder Kompaktklasse ist Moovi für Jedermann gedacht und will zudemgezielt die Lücke im Mobilitätsmix der letzten Meile schließen. DerRoller wurde von Nima Zarindast, Janik Lipke, Michael und Ivana Käseentwickelt.Pressekontakt:Pressevertreter sind schon jetzt auf eine Probefahrt eingeladen. BeiInteresse bitten wir um eine kurze Email an janik@moovi.de oder einetelefonische Terminabsprache mit Janik Lipke unter +49 151 223 52 537Original-Content von: Moovi, übermittelt durch news aktuell