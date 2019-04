E-Scooter Hive startet in Hamburg und München

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

HAMBURG/MÜNCHEN(dpa-AFX) - Der Fahrdienstleister MyTaxi schafft im neuen Elektroroller-Markt Fakten und startet für seine neue E-Scooter-Marke Hive zwei erste Pilotprojekte in Deutschland.



Noch vor ihrer offiziellen Zulassung sollen rund 30 der elektrischen Roller ab diesem Donnerstag im Münchner Stadtquartier Schwabinger Tor für Anwohner und Gewerbetreibende kostenlos zur Verfügung stehen, teilte die Tochter der Daimler Mobility Services GmbH mit. In Hamburg ist der Start für den 16. April auf dem Campusgelände des Forschungszentrums DESY geplant. Dort sollen die rund 3000 Wissenschaftler und Mitarbeiter 100 Scooter nutzen können.

Noch sind die Elektro-"Tretroller" auf öffentlichen Wegen hierzulande nicht erlaubt - und schon höchst umstritten. Vor allem Pläne, Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometern auch auf Gehwegen zuzulassen, stößt vielerorts auf Kritik. Derzeit wird die Zulassung auf Bundesebene vorbereitet, der Bundesrat muss noch zustimmen, was für die kommende Woche erwartet wird. "Die Kooperation mit dem Schwabinger Tor und dem DESY gibt uns die Möglichkeit, schon jetzt den Betrieb in Deutschland zu testen", erklärte Hive-Chef Tristan Torres Velat. Sobald die Verordnung aus dem Bundesverkehrsministerium stehe, sollen die Scooter "so schnell wie möglich" in mehreren deutschen Städten verfügbar sein.

Die Daimler-Tochter MyTaxi hatte bereits Ende vergangenen Jahres in Lissabon unter der Marke Hive ein erstes Projekt angeschoben. Ziel ist es, damit neue Zielgruppen anzusprechen. Die Scooter sollen sich vor allem für ganz kurze Strecken eigenen und kommen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 24 Kilometern in der Stunde.

Das Schwabinger Tor ist ein gut vier Hektar großes Stadtquartier im Münchner Stadtbezirk Schwabing-Freimann. Die Bewohner können dort keine eigene Autos abstellen, er wird aber in einer Kooperation mit BMW Carsharing angeboten./gri/DP/fba