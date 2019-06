E-Scooter: Gutachten zur Erteilung einer ABE von der GTÜ (FOTO)

Stuttgart (ots) -Seit 15. Juni 2019 sind E-Scooter auch in Deutschland erlaubt. DasKraftfahrtbundesamt hat nun den ersten "Elektrokleinstfahrzeugen mitLenk- oder Haltestange" die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. DasGutachten dafür hat der Technische Dienst der GTÜ erstellt - und istdamit bei E-Scootern eine der ersten Prüforganisationen.E-Scooter dürfen seit kurzem legal im Straßenverkehr bewegt werden- wenn sie eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 20 StVZOhaben und außerdem die entsprechenden Versicherungs- undVerkehrsregeln eingehalten werden. Am 21. Juni 2019 hat dasKraftfahrtbundesamt (KBA) dem E-Scooter Voiager 1 des schwedischenUnternehmens VOI Technology AB eine ABE erteilt. Das Gutachten dafürhat die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung in Stuttgarterstellt.Obwohl es sich bei einem E-Scooter - offiziell ein"Elektrokleinstfahrzeug mit Lenk- oder Haltestange" - um einvergleichsweise einfaches Fahrzeug handelt, ist dieGutachtenerstellung durch den Technischen Dienst eine durchausaufwendige Sache. Denn untersucht wird das komplette Fahrzeug aufKonformität mit der Straßenverkehrsordnung (StVZO) sowie derElektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Bei E-Scootern gehören zuden Kriterien beispielsweise Elektroantrieb, maximale Leistung,Höchstgeschwindigkeit und Ladeanschluss. Einige Kriterien sindausschließlich in speziell dafür konzipierten Prüflaboren zuuntersuchen. Aber auch Dinge wie Maße und Bereifung sindfestgehalten. Sind alle Kriterien erfüllt, wird das Gutachten beimKBA eingereicht, das auf dieser Basis dann die ABE erteilt.Als eine der führenden Prüforganisationen hat die GTÜ mit ihremTechnischen Dienst die technische Kompetenz für das Erstellen solcherGutachten.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHFrank Reichert · Leiter UnternehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: frank.reichert@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell