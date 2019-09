E-Scooter: Freizeitspaß oder New Mobility?

Nürnberg (ots) - Seit Juni sind E-Scooter in Deutschland offiziellzugelassen. Das Interesse scheint groß. Aktuelle Befragungswertezeichnen ein gemischtes Bild. Laut GfK haben 5 Prozent der Befragtenin Deutschland (ab 18 Jahren) bis Anfang Juli einen E-Scootergetestet und weitere 25 Prozent möchten eine Fahrt damit ausprobierenoder denken über einen Kauf nach. 70 Prozent zeigen hingegen gar keinInteresse. Bei den Nutzungsmotiven treffen zwei starke Trendsaufeinander: Spaß-Faktor und Umweltbewusstsein. Das sind aktuelleErgebnisse von GfK zur Nutzung von E-Scootern in Deutschland.Sie stehen gefühlt an jeder Ecke: E-Scooter. Wer keinen eigenenbesitzt, lädt sich einfach eine App der zahlreichen Sharing-Diensteherunter und kann für wenig Geld durch deutsche Innenstädte rollen.In einer aktuellen GfK-Studie zur Nutzung von E-Scootern inDeutschland gaben 14 Prozent der Befragten ab 18 Jahren an, dieseFortbewegungsmittel zumindest einmal ausprobieren zu wollen. EinenE-Scooter anschaffen kommt für 2 Prozent in Frage, weitere 13 Prozenthaben schon darüber nachgedacht - und etwa 1 Prozent besitzen bereitseinen. Interesse an den kleinen Flitzern besteht also. Ein Großteilder Verbraucher (70 Prozent) zeigte zum Zeitpunkt der Befragung,Anfang Juli, allerdings (noch) gar kein Interesse.Vorreiter in der Nutzung von E-Scootern sind dieLifestyle-Segmente der "Trend Surfers", "Alphas" und "Idealists". Siebilden auch die Kernzielgruppe für Hersteller und Händler. Bei denTrend Surfers liegt dies auf der Hand - sie sind jung, lieben alleswas neu und cool ist und sie sind die absoluten Techies. Die Gruppeder Alphas ist hingegen zahlungskräftiger und statusorientierter,legt aber auch Wert auf den Spaß-Faktor und liebt neue (technische)Gadgets. Die Idealists ticken grundsätzlich anders, Umweltbewusstseinist ein zentraler Wert - aber auch diese Zielgruppe isterlebnisorientiert.Spaß-Faktor und Umweltbewusstsein stehen im VordergrundÜber 70 Prozent der Befragten, die E-Scooter per se gut finden,verbinden mit dem Fahrerlebnis puren Spaß. Aber auch derUmweltgedanke bleibt nicht aus. 71 Prozent haben bei der Nutzung dasGefühl, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Wenngleich E-Scooter imMoment in erster Linie in der Freizeit gefahren werden (65 Prozent),geben bereits 33 Prozent der interessierten Zielgruppen an, siekünftig auch als Transportmittel zur Arbeit oder Ausbildungsstättenutzen zu wollen.Ines Melzer, GfK-Expertin im Bereich Mobility, erklärt: "Wienachhaltig das Interesse ist und inwiefern E-Scooter einen Beitragzur Mikromobilität im urbanen Raum leisten können, lässt sich derzeitnoch nicht abschließend bewerten. Das Interesse bei trendaffinenZielgruppen ist da und erklärt sich dadurch, dass hier die beidenMegatrends Erlebnisorientierung und Umweltbewusstsein in einemProdukt aufeinandertreffen."Um einen Beitrag zur Mikromobilität zu leisten, müsste allerdingsdie Nutzung der E-Scooter bei den alltäglichen Wegen zunehmen. Diebereits von den Sharing-Anbietern veröffentlichten Nutzungsdatenzeigen das noch nicht - sie deuten erwartungsgemäß auf ein reinesFreizeitvergnügen in dieser ersten Phase des Ausprobierens hin. Hierwird es in Zukunft spannend werden, wenn man sich die Verkäufe vonE-Scootern ansieht und deren Nutzung. Denn bei gekauften E-Scooternist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch zu alltäglicherenZwecken, also zum Beispiel für den Weg zur Arbeit genutzt werden.Melzer fügt hinzu: "Es ist noch viel Marketingarbeit notwendig, umdas volle Potenzial dieser neuen Fortbewegungsmittel auszuschöpfen.So haben zwar fast alle schon vom E-Scooter gehört (96 Prozent), abernur 18 Prozent konnten in unserer Studie eine Marke derSharing-Anbieter oder Hersteller benennen. Ein noch unbearbeitetesFeld - sicher eine tolle Herausforderung für jeden Marketer."Zur MethodeDie in dieser Pressemitteilung vorgestellten Erkenntnisse stammenaus der GfK Studie "Get the E-Scooter rolling". Im Zeitraum 4. bis 7.Juli 2019 wurden 1.006 in Deutschland lebende Personen ab 18 Jahrenim GfK e-bus zur Nutzung von E-Scootern befragt.Über GfKGfK verknüpft Daten mit wissenschaftlichen Methoden und liefertmit innovativen Lösungen die Antwort auf zentrale Geschäftsfragenrund um Verbraucher, Märkte, Marken und Medien - jetzt und in derZukunft. Als Forschungs- und Analysepartner verspricht GfK seinenKunden weltweit "Growth from Knowledge". Weitere Informationenerhalten Sie unter www.gfk.com/de. Folgen Sie uns auf Twitter:www.twitter.com/gfkdeutschlandPressekontakt:Julia Richter, T +49 911 395 4440, julia.richter@gfk.comOriginal-Content von: GfK SE, übermittelt durch news aktuell