E-Roller-Anbieter Coup expandiert nach Tübingen

TÜBINGEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bosch-Tochter Coup bringt ihre Elektro-Roller zum Ausleihen nun auch nach Tübingen.



Insgesamt 30 eScooter werden ab Ende Juni in einem Pilotprojekt das Angebot in der baden-württembergischen Universitätsstadt erweitern, wie Coup am Montag mitteilte. Als Kooperationspartner sind die Stadtwerke (swt) als Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Sharing-Anbieter teilAuto dabei. Mit knapp 100 000 Einwohnern ist Tübingen damit die kleinste Stadt, in der Coup aktiv ist. Bislang bot das Unternehmen seinen Service in Berlin, Paris und Madrid an.

"eScooter-Sharing schließt eine wesentliche Lücke im Mobilitätsangebot in unserer Stadt", sagte swt-Geschäftsführer Ortwin Wiebecke. Die Firma teilAuto unterstützt in der Kooperation beim Flottenmanagement dabei unter anderem den Austausch und das Aufladen der Roller-Batterien. Coup zeigt über eine Smartphone-App die in der Nähe verfügbaren Elektro-Roller an. Nutzer können diese mit einem Klick öffnen und losfahren und sie überall im Geschäftsgebiet wieder abstellen./gri/DP/jha