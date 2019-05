E-Rezept: Apotheker übernehmen Federführung zusammen mit Ärzten und Krankenkassen (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Apothekerverband (DAV) wird zusammen mit derKassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem Spitzenverband derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als federführenderGesellschafter die Aufgabe übernehmen, das elektronische Rezept fürgesetzlich krankenversicherte Patienten zu planen und umzusetzen.Diesen Beschluss hat die Gesellschafterversammlung der gematik(Gesellschaft für Telematik im Gesundheitswesen) auf Basis einesRegierungsentwurfes für ein Gesetz für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung (GSAV) gefasst. Laut GSAV hat die gematik biszum 30. Juni 2020 "die Maßnahmen durchzuführen, die erforderlichsind, damit ärztliche Verordnungen für apothekenpflichtigeArzneimittel in elektronischer Form übermittelt werden können." DasE-Rezept ist eine Pflichtanwendung der elektronischenGesundheitskarte, die jedoch bislang ohne Zeitplan versehen war. DerDAV wird nun als "primus inter pares" alle weiterengematik-Gesellschafter - insbesondere Krankenhäuser und Zahnärzte -in die Kommentierungs- und Beschlussprozesse einbinden.Die Apothekerschaft begrüßt eine zügige Einführung deselektronischen Rezeptes. Bedingungen dafür sind jedoch, dass derPatient Herr seiner Daten bleibt, weiterhin eine freie Apothekenwahlbesteht und die technische Umsetzung des elektronischen Rezeptes überdie Telematikinfrastruktur erfolgt. Das E-Rezept wird im Rahmen desSchwerpunktthemas "E-Health und Digitalisierung" auf demDAV-Wirtschaftsforum am 8. und 9. Mai 2019 in Berlin intensivdiskutiert. Neben Sören Friedrich, Abteilungsleiter "IT/Telematik"der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, gehörenauch Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter "Digitalisierung undInnovation" im Bundesgesundheitsministerium sowie Prof. Dr. PeterDabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, zu den Referenten.Für eine Podiumsdiskussion zu den "Perspektiven der Digitalisierung"werden u.a. Alexander Beyer, Geschäftsführer der gematik, und Dr.Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes,erwartet.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell