E-Paper-Studie Print-Abonnenten bestehen weiter auf ihre gedruckte Zeitung/ Jüngere sind offen für die digitale Variante

Berlin (ots) - Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der 14- bis 29-Jährigen haltendas E-Paper für eine sinnvolle Alternative zur gedruckten Zeitungsausgabe. Inder Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 59 Prozent. Damit zeigen sich jungeLeser besonders aufgeschlossen gegenüber der digitalen Zeitung.Auch im Hinblick auf eine künftige Nutzung sind die jüngeren Zielgruppenüberdurchschnittlich offen. Während ein Drittel (32 Prozent) derjenigen, diebislang noch kein E-Paper gelesen haben, sich die digitale Lektüre grundsätzlichvorstellen könnte, ist diese Bereitschaft bei den unter 30-Jährigen nochdeutlich größer. 54 Prozent von ihnen sagen, dass eine Nutzung für sie in Fragekäme.Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der ZMG Zeitungsmarktforschungim Auftrag des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) vom Januar 2020,in der mehr als 1.200 Personen ihre Einstellung zum E-Paper geäußert haben. Siezeigen, dass E-Paper vor allem bei den Jüngeren große Potenziale haben - geradeauch bei denen, die die Zeitung bislang noch gar nicht nutzen.Aber nicht alle Leser sind für die digitale Lektüre zu begeistern. Wer sichtäglich auf seine gedruckte Tageszeitung freut, lässt sich nicht so leicht aufdigital umstellen. 71 Prozent der Print-Abonnenten würden die gedruckte Zeitungsehr vermissen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Die digitale Alternative ist fürsie eigentlich keine, denn drei Viertel (75 Prozent) können sich nichtvorstellen, ihren abonnierten Printtitel nur noch als E-Paper zu lesen."Loyale Abonnenten der gedruckten Zeitung bestehen auf ihrem Printexemplar - undzwar pünktlich frühmorgens im Briefkasten. An einer funktionierenden und für dieVerlage auch bezahlbaren Infrastruktur in der Zustellung führt also vorerst keinWeg vorbei", sagte BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.Eine Executive-Summary und Grafiken können unter http://ots.de/EqX1AH heruntergeladen werden.