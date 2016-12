E.ON will mit Viessmann den Heizungsmarkt REVOLUTIONIEREN!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

zusammen mit Viessmann arbeitet E.ON derzeit an der Wärmewende. Die Unternehmen gaben vor Kurzem bekannt, die schon bestehende Partnerschaft ausbauen zu wollen. Im nächsten Schritt ist ein Förderprogramm vorgesehen, mit welchem der Austausch veralteter Öl- und Gasheizungen vorangetrieben werden soll. Neue Geräte helfen dabei, die Umwelt zu schonen, indem sie weniger Energie benötigen. Gleichzeitig können sie Hausbesitzern sogar bares Geld sparen. Effiziente Anlagen holen die nötigen Kosten für einen Ausbau in vielen Fällen schon nach wenigen Jahren wieder herein.

Mit digitaler Technik in die Zukunft!

Ein weiteres großes Thema bei E.ON und Viessmann ist die Digitalisierung. Im besten Fall kann jeder Anwender seine Heizung bequem vom Smartphone aus steuern und so auch unterwegs oder im Urlaub für die bestmögliche Effizienz sorgen. Selbst eine Wartung soll auf diesem Wege möglich sein. Es ist auch in jeder Hinsicht sinnvoll, beim Thema Heizung auf eine Veränderung hinzuarbeiten. Immerhin entfallen 85 Prozent des Energieverbrauchs der Deutschen nur auf Heizung und Warmwasser, es sind aber nur 20 Prozent der Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik. In kaum einem anderen Bereich gibt es also mehr Verbesserungspotenzial.

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse