E.ON weitet sein Geschäft in den USA aus!

E.ON erweitert sein Geschäft mit Batterietechnik im industriellen Maßstab in den Vereinigten Staaten. Der Konzern teilte mit, im US-Bundesstaat Texas zwei Batterien mit einem Speichervolumen von knapp 20 Megawatt (MW) zu errichten. Die Texas Waves-Energiespeicherprojekte werden demnach an den Standorten der bereits von E.ON betriebenen Windparks in Pyron und Inadale gebaut. Die beiden Großspeicher sollen bereits Ende des laufenden Jahres ans Netz gehen.

E.ON will sich in Texas etablieren!

Der Konzern will sich damit im Markt für Energiespeicherung in Texas etablieren, wie E.ON in der Pressemitteilung schreibt. Die Batterien werden dem Unternehmen zufolge Systemdienstleistungen für den Markt des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) erbringen. Zudem sollen sie Netzschwankungen ausgleichen sowie die Versorgungssicherheit verbessern. Aufgeladen werden die netzgekoppelten Lithium-Ionen-Batteriesysteme von den Windturbinen des E.ON-Windparks in der Nähe der texanischen Stadt Roscoe.

Weitere Anlage geht bald in Betrieb!

Für die Texas-Wave-Projekte wird E.ON mit Greensmith Energy kooperieren. Dabei handelt es sich um einen der größten Anbieter von Energiespeichersoftware, an dem E.ON seit 2015 beteiligt ist. Das US-Unternehmen ist auch der Partner bei Iron Horse, E.ONs erstem netzgekoppelten Batterieprojekt südöstlich von Tucson im US-Bundesstaat Arizona. Die Energiespeicheranlage soll einschließlich benachbarter Solaranlage in der ersten Hälfte des Jahres 2017 in Betrieb gehen. E.ONs Engagement in den USA schreitet also voran.

