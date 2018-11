E.ON und Nordex: Alter Schwede!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

E.ON will einen der größten europäischen Onshore-Windparks hochziehen – in der schwedischen Gemeinde Nysäter. Dies kündigte der Energieversorger am Freitag an. Demnach baue man das 475-Megawatt-Projekt gemeinsam mit der Schweizer Investmentfirma „Credit Suisse Energy Infrastructure Partners“ (CSEIP). Das Credit Suisse-Unternehmen gilt als führender Direktinvestor im Bereich europäischer Energieinfrastruktur.

E.ON spricht von „hervorragenden Windverhältnissen“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.