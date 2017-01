E.ON und IBC SOLAR nehmen Solarpark mit 7,45 Megawatt in Betrieb - grüne Energie für 2.400 Haushalte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Das PV-Systemhaus IBC SOLAR und E.ON Energie Deutschland nehmenMitte Januar 2017 in Meyenburg (Landkreis Prignitz, Brandenburg)gemeinsam einen Solarpark mit einer Leistung von 7,45 Megawattpeak(MWp) in Betrieb. Mit dem erzeugten Strom können rein rechnerischrund 2.400 Haushalte pro Jahr mit Strom versorgt werden.IBC SOLAR hat über 30 Jahre Erfahrung mit PV-Anlagen jeder Größe.Beim Solarpark Meyenburg war das Unternehmen nicht nur für dieEntwicklung und Realisierung des Großprojektes verantwortlich,sondern wird künftig auch die technische Betriebsführung (O&M)übernehmen. E.ON übernahm einen Teil der Projektentwicklung und-finanzierung des Solarparks. Beide Unternehmen arbeiten darüberhinaus bereits im Vertrieb von Photovoltaikanlagen und Stromspeichernzusammen. Nun wird mit dem Solarpark Meyenburg auch eine großeFreiflächenanlage gemeinsam realisiert."Der Solarpark Meyenburg in Brandenburg trägt nicht nur dazu bei,Energie nachhaltig und regional zu erzeugen, sondern leistet auchinsgesamt einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung von morgen",erklärt Robert Hienz, Geschäftsführer von E.ON Energie Deutschland."Wir bauen unsere Dienstleistungen und Produkte rund umPhotovoltaik-Lösungen immer stärker aus. Auch Freiflächenanlagen wiein Meyenburg spielen dabei eine wichtige Rolle.""Wir freuen uns sehr, dass wir mit E.ON erstmals gemeinsam einsolches Großprojekt realisieren können", sagt Jörg Eggersdorfer, CFOvon IBC SOLAR. "Durch die Gründung einer eigenen Projektgesellschaftkonnten wir den Solarpark schnell und optimal umsetzen", soEggersdorfer weiter.Ausgangspunkt für die Kooperation war die ersteAusschreibungsrunde der Bundesnetzagentur fürPhotovoltaik-Freiflächenanlagen Anfang 2015. Bei der Auktion miteinem Ausschreibungsvolumen von 150 Megawatt gingen insgesamt 170Gebote ein. IBC SOLAR hatte für zwei Projekte, darunter Meyenburg,einen Zuschlag erhalten.Über E.ON Energie DeutschlandE.ON entwickelt bereits seit vielen Jahren Produkte undDienstleistungen rund um das Thema Solar, die genau auf dieBedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Angebot umfasst diePlanung, Installation, Wartung und Betreuung von Solaranlagen sowohlfür Privat- als auch für Geschäftskunden. Als Energieversorger mitlangjähriger Expertise kümmert sich E.ON um die komplette Abwicklung.Darüber hinaus versorgt der Energieanbieter bundesweit MillionenKunden mit Strom und Erdgas. Weitere Informationen unter www.eon.de.Über IBC SOLARIBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter für Energielösungenund Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. DasUnternehmen bietet solare Komplettlösungen an und deckt das kompletteSpektrum von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe vonPhotovoltaik-Anlagen ab. IBC SOLAR hat bis heute weltweitPhotovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von über 3 Gigawattimplementiert. Ihr Umfang reicht von Solarparks, die Strom ins Netzeinspeisen, über Eigenverbrauchsanlagen für Gewerbetreibende undPrivathaushalte bis hin zu netzunabhängigen Photovoltaik-Systemen undQuartierspeichern. IBC SOLAR vertreibt seine Photovoltaik-Komponentenund -Systeme über ein dichtes Netz von Fachpartnern. AlsProjektentwickler und Generalunternehmer plant, realisiert undvermarktet der Photovoltaik-Spezialist weltweit solare Großprojekte.Durch technische Betriebsführung und Monitoring stellt IBC SOLAR eineoptimale Leistung der Solarparks sicher.IBC SOLAR wurde 1982 in Bad Staffelstein von Udo Möhrstedtgegründet, der das Unternehmen bis heute als Vorstandsvorsitzenderführt. Das Systemhaus ist mit mehreren Regionalgesellschafteninternational vertreten und wird von der Firmenzentrale in BadStaffelstein weltweit gesteuert. Weitere Informationen unterwww.ibc-solar.de.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089/1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell