E.ON strampelt sich frei!

Liebe Leser,

EON musste unter dem Sturz von Innogy und deren Mutter RWE schwer leiden. Mitgegangen, mitgehangen propagierten die Anleger und nahmen nach Warnungen von Innogy gleich den kompletten Energiesektor in die Pflicht. Mittlerweile hat sich EON wieder etwas freigestrampelt und es scheint, als würde es jetzt wieder aufwärts gehen. Ist das jetzt die Gelegenheit, von günstigen Einstiegskursen zu profitieren?

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in den Wert investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, dann beachten Sie bitte diese drei wichtigen Kennmarken:

8,99 Euro. An dieser Stelle verläuft die 200 Tage Linie und diese Linie darf – um die Erholung nicht zu gefährden – nicht unterschritten werden. Die Stabilisierung an dieser Stelle entscheidet über den weiteren Kursverlauf und sollte gut beobachtet werden.

10,81 Euro. An dieser Stelle wurde im November 2017 ein 52 Wochen Hoch ausgebildet, von dem aus die Korrektur bis auf 6,01 Euro erfolgte. Ein Überschreiten dieser Marke wäre das letzte Signal für ein ganz klares bullisches Szenario in 2018. Zuvor bildet die 50 Tages Linie bei 9,49 Euro einen beträchtlichen Widerstand. Würde der Kurs an dieser Marke abprallen, ist darauf zu achten, dass er sich bei 8,99 Euro wieder einpendelt und nicht weiter fällt.

7,82 Euro. Die letzte Bastion, falls die 8,99 Euro nicht halten sollten. Abgaben unter 7,82 Euro wären klar bärisch zu werten und sind ein Zeichen, allenfalls noch Short einzusteigen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.