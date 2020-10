Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) - Der Energiekonzern E.ON hat über seinen Geschäftsbereich E.ON Business Solutions die Beteiligung an dem führenden Cleantech Unternehmen Orcan Energy erhöht. In der vertieften Partnerschaft profitiert Orcan Energy von E.ON`s Marktzugang, seinem Energiemarkt-Knowhow, der großen personellen Ausstattung sowie attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten für innovative und erfolgreiche Geschäftsmodelle.Der Energiekonzern E.ON hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde seine Beteiligung an Orcan Energy aufgestockt und ist nun größter Shareholder. Orcan Energy ist Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von ORC-basierten Abwärmelösungen und mit weltweit mehr als 250 verkauften ORC-Produkten führend in diesem Bereich.Kunden profitieren von CO2-freiem Strom zu äußerst günstigen Stromkosten. Die efficiency PACKs von Orcan Energy können überall dort installiert werden, wo Abwärme entsteht. Inzwischen erstreckt sich der Einsatzbereich der Orcan-Lösungen auf die Bereiche Industrie, motorengestützte Stromkraftwerke und Schiffsanwendungen. Auch im Bereich erneuerbarer Energien wie Geothermie, Biogas und Solar tragen die efficiency PACKs zu mehr Effizienz bei. Orcan Energy greift bei der Produktion ausschließlich auf bewährte Standardkomponenten zurück, was den Betrieb der Lösungen besonders stabil und wartungsarmmacht."Wir gestalten die Sustainability-Journey für unsere Kunden profitabel. Die Abwärmelösungen von Orcan Energy sind ein weiterer attraktiver Baustein hierzu. Somit können wir unseren Industrie- und Geschäftskunden nun auf noch breiterer Basis helfen, ihre Energiekosten erheblich zu senken und ihr Geschäft zu dekarbonisieren", begründet Daniel Joisten, Head of Strategy & Transformation bei E.ON Business Solutions das erhöhte Engagement bei Orcan Energy.Flankiert wird die Aufstockung der finanziellen Beteiligung durch den Ausbau der erfolgreichen Vertriebspartnerschaft zwischen E.ON und Orcan Energy, bei der E.ON als Service,- Distributions- und Projektpartner von Orcan Energy agiert. Die Kooperation schafft eine wesentliche Voraussetzung dafür, sowohl den deutschen Heimatmarkt als auch internationale Energie-Märkte aktiv mitzugestalten. "Wir sind stolz, dass E.ON als erfahrener und verlässlicher Ankerinvestor sein Engagement erhöht hat und freuen uns auf die Realisierung weiterer Großprojekte. Mit neuen innovativen Geschäftsmodellen rüsten wir Orcan Energy zusammen mit E.ON für die Zukunft", sagt Andreas Sichert. Als erstes gemeinsames Großprojekt installieren beide Partner derzeit sechs efficiency PACKs an der Geothermieanlage im bayerischen Kirchweidach, um dort aus überschüssiger Erdwärme grünen Strom zu erzeugen. Weitere Projekte sind bereits auf dem Weg.Über Orcan EnergyOrcan Energy AG ist Europas führendes CleanTech Unternehmen, das effiziente Energielösungen auf Basis der Organic-Rankine-Cycle-Technologie zur Verstromung von Abwärme entwickelt, herstellt und vertreibt. Orcan Energy AG wurde 2008 von Dr. Andreas Sichert, Dr. Andreas Schuster und Richard Aumann mit dem Ziel gegründet, Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparten eine einfache, wirtschaftliche und effiziente Energielösung anzubieten, die das enorme Energiepotenzial ungenutzter industrieller Abwärmequellen erschließt. Kunden von Orcan Energy profitieren von sauberem Strom zu den günstigsten Stromgestehungskosten weltweit. Angesichts des enormen globalen Abwärmepotenzials versteht sich das Unternehmen als wichtigen Spieler in der Energiewelt von morgen.Orcan Energy AG hat bisher 250 Anlagen in die ganze Welt verkauft. Damit sind die efficiency PACKS von Orcan Energy die meistgenutzte Anlage im Nieder-Temperatur-Sektor weltweit. Für die Erschließung neuer Absatzmärkte in Asien hat Orcan Energy ein Joint Venture mit der VPower Group International Holdings LTD, Chinas führendem Unternehmen für integrierte Stromerzeugungsanlagen und der finanzstarken CITIC Pacific Ltd gegründet. Orcan Energy AG beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in München.Mehr Informationen zu Unternehmen, Produkten, Leistungsspektrum und Karriere bei Orcan finden Sie auf www.orcan-energy.com (http://www.orcan-energy.com/)Über E.ON Business Solutions GmbHDie E.ON Business Solutions GmbH ist auf integrierte Energielösungen für Kunden aus Gewerbe, Industrie sowie öffentlichem Sektor spezialisiert. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Energieeffizienz, dezentrale Energieerzeugung, Flexibilität, Virtuelle Kraftwerke und Batteriespeicher. Als Energiepartner erzielt das Unternehmen für seine Kunden so Kosteneinsparungen und senkt ihren Energieverbrauch sowie ihre CO2-Emissionen nachhaltig.https://ots.de/spTTvcPressekontakt:Nina EppingOrcan Energy AGT: 0177/2201949nina.epping@orcan-energy.comOriginal-Content von: Orcan Energy AG, übermittelt durch news aktuell