E.ON steuert auf KAPITALERHÖHUNG zu!

das neue Jahr ist noch keine zwei Tage alt, da tauchen schon die ersten Negativmeldungen für E.ON auf. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen wohl nicht aus, um eine Zahlung in Höhe von 10 Milliarden Euro im Sommer des Jahres begleichen zu können. Mit dieser Summe muss sich E.ON in Form einer Risikoprämie an der Atommüllentsorgung beteiligen. Im Gespräch mit der Rheinischen post verriet CEO Johannes Teyssen, dass eine Kapitalerhöhung um 2 Milliarden Euro geplant ist. Wie genau diese über die Bühne gehen soll, ist aber offenbar noch nicht entschieden.

Stellenabbau steht bevor!

Um in Zukunft endlich wieder Profite generieren zu können, arbeitet E.ON derzeit auch an einem weitreichenden Sparprogramm. Insgesamt sollen 400 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Wenig überraschend kündigte der Konzern in diesem Zusammenhang jetzt auch Entlassungen an, die sowohl den eigenen Hauptsitz in Essen als auch die Tochterunternehmen treffen könnten. Betriebsbedingte Kündigungen werden bei den Planungen nicht ausgeschlossen. Es ist aber noch nicht klar, wie viele Mitarbeiter ihre Sachen packen müssen, dies werde gerade konzernintern ermittelt. Klar ist aber, dass E.ON weiterhin vor vielen Herausforderungen steht und auch 2017 für den Energieversorger nicht einfacher wird.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

