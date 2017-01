E.ON: steigt JETZT das Share Value?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

für die meisten ist dieser Name wohl weniger ein Begriff. Knight Vinke. Ein Großinvestor der dafür bekannt ist in unterdurchschnittlich performante Unternehmen zu investieren. So ist er auch an dem Essener Energiekonzern E.ON maßgeblich dran beteiligt. Nun wurde bekannt, dass der gewiefte Investor nun auch Konzernchef Thyssen ein wenig Druck macht und weitere Umstrukturierungsmaßnahmen fordert. Darunter soll auch die Gründung einer reinen Netzgesellschaft fallen. Bisher ohne Erfolg. Knight Vinke ist ebenfalls der Meinung E.ON könne die Zahlungen im Zuge der Einigung um die Atommüllendlagerung aus eigenen Mittel finanzieren. Es sei nicht notwendig um beispielsweise über Kapitalerhöhungen neues Geld zu besorgen. E.ON verfüge über ausreichende Mittel und Vermögenswerte, die notfalls verkauft werden können.

Uniper und EON

Im letzten Jahr brachte E.ON durch Aufspaltung des Konzerns Uniper an die Börse. Hier sind u.a. die konventionellen Kohle-und Gaskraftwerke gebündelt. Seit letzten Herbst können die Papiere von Uniper an der Börse gehandelt werden.

EON Aktie an der Spitze

Mit einem deutlichen Plus von 2,37 Prozent ging die E.ON Aktie gestern als Tagessieger im Dax hervor. Während der deutsche Aktienindex den Tag mit über einem Prozent im Minus beendet hat.

