E.ON startet neues Vorteilsprogramm für Kunden

München (ots) - E.ON startet ein einzigartiges Vorteilsprogrammfür seine Kunden. Dazu Victoria Ossadnik, Vorsitzende derGeschäftsführung der E.ON Energie Deutschland: "Mit E.ON Pluserhalten Kunden ab sofort einen dauerhaften Vorteil. Statt einereinmaligen Prämie beim Wechseln des Energieanbieters profitieren sieJahr für Jahr von 60 Euro Nachlass auf ihre Energiekosten."Mit E.ON Plus erstmals Energieverträge bündelnUm von den E.ON Plus Vorteilen zu profitieren, müssen Kundenlediglich zwei oder mehrere Energieverträge, egal ob Strom, Heizstromoder Gas, miteinander kombinieren. Jeder Kunde behält dabei seineeigenen Verträge und Rechnungen, aber alle profitieren von bis zu 60Euro Nachlass im Jahr. Kunden innerhalb Deutschlands können sowohlzwei eigene Verträge als auch Verträge mit Freunden, Nachbarn oderVerwandten bündeln. Ortsgrenzen spielen keine Rolle. Die Eltern miteinem Erdgasvertrag für ihr Eigenheim in Hamburg können zum Beispielproblemlos den Heizstrom-Vertrag der Großeltern aus Kiel als auch denStromvertrag ihrer Tochter aus der Studenten-WG in Berlin miteinanderkombinieren.Darüber hinaus gilt für E.ON Plus Kunden eine bisher einmaligeStromkostenbremse. Liegt der Verbrauch bis zu zehn Prozent über demVerbrauch des Vorjahres, übernimmt E.ON die Kosten der zusätzlichanfallenden Kilowattstunden. Damit können unerfreuliche Nachzahlungenvermieden werden. Mehr zum Vorteilsprogramm unter www.eon.de/plusBasis für ein vernetztes ZuhauseDer jährliche, finanzielle Bonus je Vertrag kann künftig neben demNachlass auf die Rechnung auch alternativ in Zusatzleistungenumgewandelt werden. So beispielsweise für Ökostrom oder Produkte rundum Smart Home. "Mit E.ON Plus schaffen wir für unsere Kunden einattraktives Angebot und die Basis für ein einfaches, sicheres undvernetztes Zuhause", erläutert Victoria Ossadnik von E.ON.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089 / 1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell