E.ON: Ein sehr gutes Signal

Das vorhin veröffentlichte Zahlenwerk zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres war so gut, wie man es erwarten konnte. Mehr zwar nicht, aber Wunder kann man bei einem Energieversorger wie E.ON (ISIN: DE000ENAG999) nun einmal nicht erwarten. Dass der Umsatz relativ stabil blieb und der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) mit 2,1 Milliarden nur mäßig unter dem Vorjahreszeitraum (2,3 Milliarden) lag, war eben „gut“. Und wichtig war, dass die Nettoverschuldung, nicht zuletzt mit dem Rückenwind der Brennelementesteuer-Rückzahlung, deutlich von 26,3 auf 19,7 Milliarden zurückgeführt wurde. Denn diese Schulden fressen Gewinne auf, schließlich kosten sie reichlich Zins.

Die Perspektive ist also erfreulich, es geht so voran, wie man das erhoffen darf. Und da 2018 zu erwarten ist, dass E.ON seine Uniper-Anteile gut verkaufen kann, ob nun an Fortum oder einen anderen Bieter, sei dahingestellt (wobei man schon erwarten kann, dass der Deal mit Fortum gelingt), würde das einen weiteren „Rückbau“ des Schuldenkontos und eine Entlastung der Kostenseite bedeuten. Diejenigen, die bei E.ON im Vorfeld der Bilanz zugegriffen haben, sehen sich bestätigt: Es kommt zu weiteren Kursgewinnen, nicht zu Gewinnmitnahmen – ein weiteres gutes Signal.

Gilt das auch für die Charttechnik? Im Grunde ja, die Aufwärtstendenz bleibt damit erhalten und zeigt sich weiterhin mit gutem Momentum. Aber:

Es wäre unbedingt zu wünschen, dass die Aktie noch einen kleinen Tick weiter vorankommt, denn was man im kurzfristigen Bild nicht sieht, wird in diesem längerfristigen Chart auf Wochenbasis deutlich: E.ON steckt in einer Widerstandszone, die oben durch Zwischentiefs aus der Zeit Herbst 2014 bis Anfang 215 bei 10,72/10,83 Euro begrenzt wird. Wenn es gelingen würde, die Aktie dort hindurch zu bekommen, wäre aus technischer Sicht so richtig Luft nach oben. Das kann mit dem Rückenwind dieses Zahlenwerks gelingen, aber man sollte sich trotzdem mit einem Stoppkurs um zehn Euro für den Fall absichern, dass den Käufern womöglich doch zu früh die Puste ausgeht.

